Yeni Turizm ve Çevre Bakanı : Kutlu Evren

Antalya'dan gelen özel uçağın ardından kabine değişikliğine gidildi...
YENİ BAKAN KUTLU EVREN…
Antalya’dan geçtiğimiz hafta sonu özel bir uçağın adaya gelmesinin ve bunun ortaya çıkmasının ardından hem hükümet kanadında hem de halk arasında şiddetli tartışmalar gündeme gelmiş, kabinede değişiklik beklentisi oluşması ile birlikte geçtiğimiz gün UBP MYK’sı toplanmış, Başbakan Tatar, “Böyle bir algı olduğunu görüyorum” demişti. Dün gerçekleşen kabine değişikliği, bir yılı aşkın süredir devam eden UBP-HP koalisyonundaki ilk değişiklik oldu. UBP Girne Milletvekili olan Ünal Üstel’in görevden alınmasının ardından, yine UBP Girne Milletvekili olan Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanlığı görevine atandı.
TATAR: “KUTLU EVREN’İ ATADIM”…
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi partiler ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, “Yaşanan olaylarla ilgili olarak araştırmalar ve değerlendirmeler yapılacaktır. Hükümet ortağımız kendisi de değerlendirmeler yapacaktır. Olanlar hepimizi üzmüştür, her şeyin açık ve net olması lazım. Böyle bir karar ortaya çıktı” dedi. Ardından Tatar, Genel değerlendirmeler yapıldı, açılım ve normalleşme süreci üzerinde duruldu. Turizm ve Çevre Bakanlığı’na Kutlu Evren’i atadım” açıklamasını yaptı.
Gelen gideni aratsın diye araya taraya bu masgarayı buldular..Görünen o ki,çok da zor buldular galiba..Yani kısacası bu sektörü daha da batağa sürükleyecekler,tepetaklak gidecek..Kısa süreliğine içişleri bakanlığı yaptığı dönemde bu adamı tanımıştık..Yazıklar olsun,arpa boyu gitmiyoruz..
Doğrusunu isterseniz Akıncı'nın bu tiplemeyi de veto etmesi gerekirdi..Çünkü bunun da kısa süreli içişleri bakanlığı dönemi pek parlak değildir..Bu da Kudret gibi yapacaklarını abilerine sorar...
Bu adamın yani Kutlu Evren'in hamisi muhakkak ki içişleri bakanı olduğu zamandaki gibi yine arkasındaki güç Gürkan Kara'dır...Yoksa bu adamdan ne köy olur ne kasaba olur....Yalnızca şovmen...
Bok değil de dedem boku derler bu işe..Kısa süreliğine içişleri bakanlığı yaptığı dönemde bu adamı tanımıştık,kapasite ve seviyesini görmüştük..Yazıklar olsun,arpa boyu gitmiyoruz..
Geçen seçimlerde Girnede Alesta Restoran karşısındaki "Bilge Baklava Salonu" nu karargah yapmış gacolara vatandaşlık dağıtıyordu bu adam...Beğen (0) Beğenmedim! (0)