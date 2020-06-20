Yeni Turizm ve Çevre Bakanı : Kutlu Evren

Antalya'dan gelen özel uçağın ardından kabine değişikliğine gidildi...

YENİ BAKAN KUTLU EVREN…

Antalya’dan geçtiğimiz hafta sonu özel bir uçağın adaya gelmesinin ve bunun ortaya çıkmasının ardından hem hükümet kanadında hem de halk arasında şiddetli tartışmalar gündeme gelmiş, kabinede değişiklik beklentisi oluşması ile birlikte geçtiğimiz gün UBP MYK’sı toplanmış, Başbakan Tatar, “Böyle bir algı olduğunu görüyorum” demişti. Dün gerçekleşen kabine değişikliği, bir yılı aşkın süredir devam eden UBP-HP koalisyonundaki ilk değişiklik oldu. UBP Girne Milletvekili olan Ünal Üstel’in görevden alınmasının ardından, yine UBP Girne Milletvekili olan Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanlığı görevine atandı.

TATAR: “KUTLU EVREN’İ ATADIM”…

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi partiler ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, “Yaşanan olaylarla ilgili olarak araştırmalar ve değerlendirmeler yapılacaktır. Hükümet ortağımız kendisi de değerlendirmeler yapacaktır. Olanlar hepimizi üzmüştür, her şeyin açık ve net olması lazım. Böyle bir karar ortaya çıktı” dedi. Ardından Tatar, Genel değerlendirmeler yapıldı, açılım ve normalleşme süreci üzerinde duruldu. Turizm ve Çevre Bakanlığı’na Kutlu Evren’i atadım” açıklamasını yaptı.

