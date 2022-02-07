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Yeni vekiller bugün yemin edecek

23 Ocak’ta yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde meclise girmeye hak kazanan milletvekilleri bugün yemin edecek…

07 Şubat 2022 Pazartesi 09:27
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Yeni vekiller bugün yemin edecek
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En yaşlı üye sıfatıyla UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında toplanacak olan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki 10’uncu dönem milletvekillerinin yemin töreni, BRT HD kanalından canlı olarak verilecek.

Genel Kurul toplantısında katiplik görevlerini en genç üyeler olan UBP İskele milletvekili Emrah Yeşilırmak ile CTP Girne Milletvekili Ongun Talat yapacak.

Cumhuriyet Meclisi’nden alınan bilgiye göre, and içme töreni, Meclis Başkanı ve katiplerin and içmesinin ardından alfabetik ilçe sırası ve vekillerin alfabetik soy isimlerine göre gerçekleştirilecek. Buna göre ilçelere göre and içme sırası, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Lefkoşa olarak gerçekleşecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unun bir sonraki toplantısının ne zaman olacağını ve başkanlık divanının seçiminin ne zaman gerçekleştirileceğini, mecliste temsiliyeti bulunan siyasi parti başkanları toplanarak değerlendirecek.
Hükümetin kurulmasına olanak sağlamak için bu gündemin ertelenmesi bekleniyor.

Bu arada, geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantina süreci devam eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi yeni dönem milletvekillerinin yarın gerçekleştirilecek yemin törenine katılamayacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Omicron virüsünün beşinci gününde sağlık açısından kendisini gayet iyi hissetmesine rağmen, pandemi prosedürü gereği PCR testinde 2 kez arka arkaya negatif sonuç elde ettikten sonra izole olmaktan çıkacak.

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