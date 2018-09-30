Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Genel Kurulu, İçtüzüğün 6’ncı maddesi uyarınca Ekim ayının ilk iş günü olan yarın saat 10.00’da toplanacak.
Yeni yasama yılına yarın başlıyor
Cumhuriyet Meclisi’nin 9. Dönem 2. Yasama Yılı, yarın başlıyor
30 Eylül 2018 Pazar 12:37
Acilsa ne olacak acilmasa ne olacak kıbrıslılar a bir faydası olmayan meclisten .ya bir da yeni dönem resepsiyonu var Allah bilir kaç bin lira harcanacak.?yapın da öderik be vekiller yiyin bu iştah veren sofra sizin.....