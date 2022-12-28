Yeni yıl gecesi yediklerinize dikkat edin!

Pelin Yükselay - ÖZEL HABER

Vatandaşlar yeni yıl gecesi için planlarını yaptı...

31 Aralık gecesi kimi vatandaşlar restoranlarda, kimi vatandaşlarsa evlerinde sofralarını kurarak, 2023 yılını karşılamaya hazırlanıyor.

Yeni yıl gecesi sofralarının ihtişamlı olduğu, o gece yemeklerin, tatlıların tıka basa yendiği bir gerçek...

Peki bu doğru mu?

Bir gecede, sayılı saatler içerisinde mideyi bu kadar doldurmak bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

Gündem Kıbrıs muhabirinin görüştüğü Uzman Diyetisyen Özcan Nuri, yılbaşı sofralarının ardından en çok yakınılan şikayetlerin mide bulantısı, baş ağrısı, güçsüzlük ve sindirim sistemi rahatsızlıkları olduğunu kaydetti.

"Biraz dikkat edilirse, içki ve aşırı yemek sonrası oluşan bu şikayetleri ve sersemliği önlemek mümkün" diyen Uzman Diyetisyen Özcan Nuri, yılbaşı gecesi yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

1. Yavaş yavaş, azar azar yemek yiyiniz

2.Hindi etini tercih ediniz:

Hindi etinin bir yılbaşı geleneği olarak menülerde olması çok büyük bir avantajdır. Çünkü hindinin hem kolesterolü çok düşüktür hem de kırmızı ete göre sindirimi çok daha kolaydır. Diğer et ürünleri tercih edilecekse de az yağlı fırınlama veya buğulama şeklinde tüketilmesi önerilir.

3. Mezelere dikkat...

Ağır mezeler yerine daha çok sebze ağırlıklı, peynir ve yoğurttan hazırlanmış mezeleri tercih ediniz. Ayrıca mezeleri doyumluk değil tadımlık kullanınız.

4. Alkol ve Su Tüketimi

İçki içmeden önce birşeyler yemek alkolün hızlı emilimini engeller. Gece boyunca aralıklarla su içmeniz ertesi gün kendinize teşekkür etmenizi sağlar. Çünkü alkol vücudunuzdaki anti diüretik hormon üretimini azaltır. Dolayısiyle daha fazla su kaybedersiniz. Vücudunuz susuz kalır. Vücudunuzun susuz kalması, toksinlerin vücudunuzda artmasına bunun sonucu da baş ağrılarına neden olur.

Aşırı alkol ayni zamanda mide de hazımsızlık hissi ve mide bulantısı yaratır.

Alkolün ertesi gün yaratacağı ödem şikayetlerini azaltmak için de yemek masasında mutlaka bol su için.

Alkol içerken vucuttan su kaybinı önlemek için her kadeh alkol için 1-2 bardak su tüketin.

Ertesi gün ise maydonoz, 1 adet limon, 1 adet elma ve ıhlamurun yapraklarını beraber kaynatıp ılıttıktan sonra bu karışımıda gün boyu tüketin.

Tatlı tüketimi

Tatlı seçimini ağır şerbetli ve hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar veya meyve tatlısı tercih edebilirsiniz.

Bunun yanında 1 Ocak günü de yapılması gerekenler var... Uzman Diyetisyen Özcan Nuri, 1 Ocak'ta yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

*Uyandığınızda bol bol su içmeye gayret gösteriniz.

*Çay veya kahve yerine midenizi yatiştıracak ve toksinleri atmanıza yardımcı olacak bitki çaylarını, limon ile birlikte tercih edin. Mesela papatya, adaçayı, rezene, melisa gibi çaylar kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

*Hafif bir kahvaltı ile güne devam edin

* Bol su içmeye devam edin