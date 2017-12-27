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Yeni yıl satışları istenen düzeyde değil

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Gemikonağı esnafı yeni yıl satışlarının istedikleri düzeyde olmadığını söyledi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:25
Yeni yıl satışları istenen düzeyde değil
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Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda faaliyet gösteren işyerleri yen yıla yönelik hazırlıklarını tamamladı. Yeni yıla özel kampanyalar başlatan esnaf, satışlarının henüz istedikleri düzeyde olmadığını söyledi.

Çarşının çok da canlı olmadığını dile getiren esnaf, buna rağmen az da olsa alışveriş yapıldığını kaydetti. Geçmiş yılların, şimdiye göre daha hareketli olduğunu söyleyen esnaf, işlerin düşmesinin ekonomik kriz kaynaklı olduğunu belirtti.

Gemikonağı’nda çiçek, hediyelik eşya ve şekerleme türü ürün satan işyerleri ise yeni yıl dolayısıyla satışlarının biraz olsun canlandığını sipariş aldıklarını belirtti. 

Esnaf ne dedi?

Menef Şeb: Şu an çarşıda bir hareket ve canlılık göremiyorum. Geçmiş yıllarda her şey daha iyiydi.  Bizde sürekli olarak indirimli ürünler mevcuttur fakat alış veriş yapan çok az. Bu gidişle bu yıl masrafı zor çıkartırız diye düşünüyorum. Belki son gün biraz hareketlilik olur.

Ümit Bolçocuk: Şimdilik çarşıda hareket ve satış yok. Ürün fiyatlarında pek bir değişiklik yapmadığım halde iş yok. İşlerde eskiye nazaran yüzde 80 düşüş var. Yılbaşına 2-3 gün kala bir hareketlilik olursa olur. Altının da gittikçe pahalı olması ve dövizin de sürekli yükselmesi, ekonomik durumu olumsuz yönde etkiliyor. Yine de iş olsun diye bekliyoruz.

Efem Okkıran: Çarşıda yılbaşı alışverişi başladı. Yeni yıl için biz de gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Bir takım siparişler hazırladık. Online satışlar yaptık. Aralık ayının başında süslemeler alındı. İkinci haftası ise çiçek ve içki sepeti alındı. Yılbaşına 1-2 gün kala ise genelde oyuncak ayılar satılıyor. Dışarıda çok hareket yok ama satışlarımızdan memnunuz.

Pembe Madenci: Yılbaşı öncesi çarşıda bir canlılık var. Hem kadın hem de erkekler için ürün sattık. Partiler için kıyafetler alındı. Diğer yıllara göre çarşıda çok bir hareket yok ama alışverişler başladı. Mağazamızda sürekli olarak indirimli ürünlerimiz mevcuttur.

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