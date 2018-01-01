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Yeni yıla 2 ölümlü kazayla girdik

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Yeni yılın ilk saatlerinde Girne-Alsancak’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

01 Ocak 2018 Pazartesi 11:45
Yeni yıla 2 ölümlü kazayla girdik
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Yeni yılın ilk saatlerinde Girne-Alsancak’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alkollü olduğu belirtilen bir sürücünün çarptığı kazada yaşamını yitiren biri kadın biri erkek iki kişinin kimlikleri henüz belirlenemedi. 

212 PROMİL ALKOLLÜ

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 02.30 sıralarında, Girne - Güzelyurt anayolunun 8-9 kilometreleri arasında DZ 512 plakalı aracıyla Girne istikametine seyreden 32 yaşındaki Adnan Tokmak 212 promil alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyrettiği sırada, Merit Otel kavşağına yaklaştığı sırada, yolun güneyinden kuzeyine yaya olarak geçmeye çalışan kimlikleri henüz tespit edilemeyen, yaşları 30-40 arasında biri erkek biri kadın iki kişiye çarptı.

Ağır yaralanan her iki kişi de Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırdıkları sırada yolda yaşamlarını yitirdi.

Araç sürücüsü Adnan Tokmak tutuklandı. 

Polis kimliklerin belirlenmesi için soruşturmasını sürdürüyor.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KADININ KİMLİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Alsancak’ta bu sabahın ilk saatlerinde 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan trafik kazasında ölenlerden birinin Girneli 34 yaşındaki Aziz Türksever olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, kazadan hayatını kaybeden kadının kimliğini belirleme çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı.

Yeni yılın ilk saatlerinde 02.30’da Alsancak’ta meydana gelen kazada 212 promil alkollü olduğu belirlenen 32 yaşındaki Adnan Tokmak’ın kullandığı DZ 512 plakalı araç, Merit Otel kavşağı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan biri kadın biri erkek iki yayaya çarpmış ve ağır yaralanan yayalar, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamlarını yitirmişti.

Polis kimliklerin belirlenmesi için geniş soruşturma sürdürürken, sosyal medya hesaplarından da vatandaşlara çağrı yaptı.

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Son Güncelleme: 01.01.2018 13:35
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