Yeni yılda konuşmak “ücretsiz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yeni bir yıla girerken müşterilerine özel kampanyasını duyurarak, en popüler internet uygulamaları arasındaki yerini alan ve büyüyen "BiP" uygulaması üzerinden tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcılarının sevdikleriyle ücretsiz konuşabileceğini açıkladı. Milyonlarca kişi tarafından indirilen BiP uygulaması, bu kez 2018 yılına girerken kullanıcılarına şanslı olduklarını hissettirmeye devam ediyor.

Yeni yılda sevdiklerinizle BiP üzerinden sınırsız konuşun

Kuzey Kıbrıs Turkcell, BiP uygulamasının yeni yıl özelinde birçok sürpriz kampanyasını duyurmaya devam ediyor. Turkcell bu kez yaptığı açıklamada, yeni yılda Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcılarının BiP uygulaması üzerinden KKTC ve Türkiye yönüne yapacakları; yurt içi, Türkiye’deki sabit hatlar ve tüm cep telefonları dahil aramalarının ücretsiz olacağını açıkladı. Açıklamada ayrıca telefonlarına BiP indiren tüm faturalı ve faturasız Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcılarının yeni yıla özel düzenlenen bu kampanyadan yararlanabileceği de vurgulanırken, ücretsiz konuşmanın, 31 Aralık günü itibariyle başlayarak, 1 Ocak tarihinde gün sonuna yani 23.59’a kadar devam edeceği belirtildi.

“Müşterilerimizin memnuniyeti çok önemli”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden müşteri memnuniyetinin çok önemli olduğunu ve yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da sevdiklerimizin olduğunu vurgulayarak “yeni yılda sevdiklerimizle, ailemizle, yakınlarımızla, BiP üzerinden ücretsiz konuşalım, mutlulukları paylaşalım istedik” dedi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden “Turkcell’lilerin nerede olursa olsun sevdikleriyle rahatça iletişimi bizler için çok önemli” diyerek, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kaliteli ve kesintisiz iletişim teknolojisi ile tüm müşterilerini Türkiye’de ya da dünyanın dört bir yanındaki yakınları ile buluşturma yönünde özel bir misyon üstlendiklerini belirtti.

Maden sözlerine şöyle devam etti: “Yeni bir yıla girerken herkes ev telefonu, cep telefonu demeden rahatça arasın, birbiriyle konuşsun, özlemler giderilsin, herkes mutlu olsun istedik ve böyle özel bir kampanya hazırladık. BiP üzerinden müşterilerimizin yapacağı aramalar sadece yurt içine değil, Türkiye yönüne cep telefonları ve sabit hat dahil tümüne ücretsiz olacak. Ayrıca bu çok özel kampanyada aranacak kişilerin BiP uygulamasının olması da zorunlu değil, arayacak kişinin BiP üzerinden araması yeterli olacak” dedi.

BiP nasıl indirilir?

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan BiP’i indirmek için yapılması gerekenlerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı: “Telefonunuzda BiP uygulaması yoksa işletim sistemine göre Google Play Store veya App Store'a BiP yazarak, uygulamayı indiriniz. Uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkan aktivasyon ekranına telefon numaranızı girerek, aktivasyon için gerekli SMS şifresini isteyiniz. SMS ile gelen kodu BiP uygulaması aktivasyon sayfasına girerek işleminizi tamamlayabilirsiniz.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell ayrıca daha önceden yaptığı açıklamasını hatırlatarak, BiP uygulamasını indirerek aktif etmiş ve kullanmış toplam 4 kişinin de noter huzurunda yapılacak çekiliş ile iPhone 8 Plus şansı yakalayacağını bir kez daha vurguladı. Kampanyadan BiP uygulamasını yeni indirerek aktif eden kullanıcılarla; BiP uygulaması olan ve aralık ayı içerisinde uygulamayı aktif kullanan Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler arasında yapılacak çekilişle toplam dört şanslı kişi Phone 8 Plus kazanma şansı yakalayacak.