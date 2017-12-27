Yeni yılda, yeni yuva

Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Lefkoşa Aile Mahkemesi’nde 22 Aralık 2017 tarihinde eski eşi Dilek Karakuzu ile anlaşmalı olarak boşanan Başbakan Hüseyin Özgürgün, bir süredir birliktelik yaşadığı İnci Pars ile evlenmek için başvuru yaptı.

Başbakanın, Girne Evlendirme Dairesi’ne başvuru yaptığı, talebin askıya alındığı öğrenildi. KKTC yasalarına göre, nikâh talebi ile yapılan başvurular 7 gün içerisinde sonuçlanırken, Özgürgün’ün iki gün önce yaptığı başvurunun gelecek hafta başı sonuçlanacağı belirtildi.

Anlaşmalı ayrılmışlardı

Başbakan Özgürgün, ayrıldığı eşi Dilek Karakuzu’yla anlaşmalı bir şekilde boşanmıştı. Lefkoşa Aile Mahkemesi’nde 22 Aralık tarihinde görüşülen son celsede taraflar anlaşarak ayrılmıştı. Mahkemede yapılan beyanlarda Başbakan Özgürgün’ün bir arabası, Gönyeli’de bir evi ve Bellapais’te daha 140 bin sterlin borcu bulunan bir villası bulunduğu belirtilmişti.

Boşanma anlaşmasına göre; araç ve Gönyeli’deki ev başbakana kalırken, Bellapaiste’ki villa yarı yarıya paylaşılmıştı. Başbakan Özgürgün’ün villanın yarı beledi olan 250 bin sterlin tutarındaki parayı Dilek Karakuzu’ya vermesi kararlaştırılmıştı.