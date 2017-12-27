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Yeni yılda, yeni yuva

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Eski eşinden 5 gün önce boşanan Başbakan Özgürgün, manken sevgilisi İnci Pars ile hayatını birleştirmek için Girne Evlendirme Dairesi'ne başvurdu

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:35
Yeni yılda, yeni yuva
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Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Lefkoşa Aile Mahkemesi’nde 22 Aralık 2017 tarihinde eski eşi Dilek Karakuzu ile anlaşmalı olarak boşanan Başbakan Hüseyin Özgürgün, bir süredir birliktelik yaşadığı İnci Pars ile evlenmek için başvuru yaptı. 

Başbakanın, Girne Evlendirme Dairesi’ne başvuru yaptığı, talebin askıya alındığı öğrenildi. KKTC yasalarına göre, nikâh talebi ile yapılan başvurular 7 gün içerisinde sonuçlanırken, Özgürgün’ün iki gün önce yaptığı başvurunun gelecek hafta başı sonuçlanacağı belirtildi.

Anlaşmalı ayrılmışlardı

Başbakan Özgürgün, ayrıldığı eşi Dilek Karakuzu’yla anlaşmalı bir şekilde boşanmıştı. Lefkoşa Aile Mahkemesi’nde 22 Aralık tarihinde görüşülen son celsede taraflar anlaşarak ayrılmıştı. Mahkemede yapılan beyanlarda Başbakan Özgürgün’ün bir arabası, Gönyeli’de bir evi ve Bellapais’te daha 140 bin sterlin borcu bulunan bir villası bulunduğu belirtilmişti.

Boşanma anlaşmasına göre; araç ve Gönyeli’deki ev başbakana kalırken, Bellapaiste’ki villa yarı yarıya paylaşılmıştı. Başbakan Özgürgün’ün villanın yarı beledi olan 250 bin sterlin tutarındaki parayı Dilek Karakuzu’ya vermesi kararlaştırılmıştı.

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Son Güncelleme: 27.12.2017 16:15
Yorumlar
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Şenay 2017-12-27 16:33:55

yazıklar olsun .. adamızda yol yok , okul yok , hastane yok yasa yok ... yok yok ... bunların derdine mi düştünüz.. oy verirken bunları düşünün ..

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Azgın Teke 2017-12-27 15:43:44

Helal olsun başbakanıma, destekliyorum. Yürü be gardaş uçana kaçana güm...

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Coşkun Yeşilçam 2017-12-27 16:00:17

Mal da guvvatlı. Gideri var, çakılırrrrr. Götür hüseyinim götürrr...

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Hüseyin Özgürgün 2017-12-27 15:45:02

EyvAllah gardaş

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Magazin Spor 2017-12-27 17:04:21

İnci Pars mı? İnci Pars Özgürgün mü? Yoksa İnci Özgürgün mü? Merakla bekliyoruz...

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İnci Pars 2017-12-27 16:01:32

Sensin MAL Hayvan herif. Şeyimin derdi senimi gerdi ? kime istersem veririm, hayvan!!!

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Halk Adamı 2017-12-27 17:06:21

Başbakan ağzının tadını biliyor. Karıya bak ateş gibi. Oyumu istiyorsa inciyle anlaşabiliriz. Biri yer biri bakar olmaz ...... Bize de

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Son Osmanlı 2017-12-27 17:16:57

Garıyı boşayıp metresiyle evlenen tek adam bumu ? . Hangisi iyiyse adam tercihini yaptı. Yakışır başkanıma. Sibel Kekillide koca istiyormuş başkanım, onu da al. düşmanların çatlasın

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