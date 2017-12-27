Yeni yılda, yeni yuva

Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Lefkoşa Aile Mahkemesi’nde 22 Aralık 2017 tarihinde eski eşi Dilek Karakuzu ile anlaşmalı olarak boşanan Başbakan Hüseyin Özgürgün, bir süredir birliktelik yaşadığı İnci Pars ile evlenmek için başvuru yaptı.
Başbakanın, Girne Evlendirme Dairesi’ne başvuru yaptığı, talebin askıya alındığı öğrenildi. KKTC yasalarına göre, nikâh talebi ile yapılan başvurular 7 gün içerisinde sonuçlanırken, Özgürgün’ün iki gün önce yaptığı başvurunun gelecek hafta başı sonuçlanacağı belirtildi.
Anlaşmalı ayrılmışlardı
Başbakan Özgürgün, ayrıldığı eşi Dilek Karakuzu’yla anlaşmalı bir şekilde boşanmıştı. Lefkoşa Aile Mahkemesi’nde 22 Aralık tarihinde görüşülen son celsede taraflar anlaşarak ayrılmıştı. Mahkemede yapılan beyanlarda Başbakan Özgürgün’ün bir arabası, Gönyeli’de bir evi ve Bellapais’te daha 140 bin sterlin borcu bulunan bir villası bulunduğu belirtilmişti.
Boşanma anlaşmasına göre; araç ve Gönyeli’deki ev başbakana kalırken, Bellapaiste’ki villa yarı yarıya paylaşılmıştı. Başbakan Özgürgün’ün villanın yarı beledi olan 250 bin sterlin tutarındaki parayı Dilek Karakuzu’ya vermesi kararlaştırılmıştı.
yazıklar olsun .. adamızda yol yok , okul yok , hastane yok yasa yok ... yok yok ... bunların derdine mi düştünüz.. oy verirken bunları düşünün ..
Helal olsun başbakanıma, destekliyorum. Yürü be gardaş uçana kaçana güm...
Mal da guvvatlı. Gideri var, çakılırrrrr. Götür hüseyinim götürrr...
EyvAllah gardaş
İnci Pars mı? İnci Pars Özgürgün mü? Yoksa İnci Özgürgün mü? Merakla bekliyoruz...
Sensin MAL Hayvan herif. Şeyimin derdi senimi gerdi ? kime istersem veririm, hayvan!!!
Başbakan ağzının tadını biliyor. Karıya bak ateş gibi. Oyumu istiyorsa inciyle anlaşabiliriz. Biri yer biri bakar olmaz ...... Bize de
Garıyı boşayıp metresiyle evlenen tek adam bumu ? . Hangisi iyiyse adam tercihini yaptı. Yakışır başkanıma. Sibel Kekillide koca istiyormuş başkanım, onu da al. düşmanların çatlasın