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Yeni yılın ilk haftası yağmurlu

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Yeni yılın ilk haftası yağmurlu geçecek.

02 Ocak 2018 Salı 00:09
Yeni yılın ilk haftası yağmurlu
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Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Ocak dönemindeki hava durumuna dair raporuna göre, alçak basınç sistemi ve nemli hava kütlesi etkili olacak. Sıcaklık da 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Hava yarın parçalı bulutlu, çarşambadan itibaren cumaya kadar ise parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek.

Cumartesi parçalı ve az bulutlu; pazar az bulutlu, pazartesi ise parçalı bulutlu olacak.

Rüzgarın da genellikle Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Son Güncelleme: 02.01.2018 00:29
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