Yeni yılın şanslı numarası '119105'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2017 Yılbaşı Özel Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1.000.000 TL’lik büyük ikramiye “119105” numaralı bilete isabet etti.
31.12.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları
1.000.000 TL İkramiye Kazanan Numara
119105
50.000 TL İkramiye Kazanan Numara
097641
25.000 TL İkramiye Kazanan Numara
069433
10.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
029749 058236 085972 101600 166247
5.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
013570 109108 147236 165874 181760
2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
001722 023967 045283 109922 125079
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
000967 051594 017857 018903 025943
032338 033829 038947 069888 083585
105210 120623 127043 137219 169278
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
033417 056245 082499 085885 088058
092233 111152 111892 113514 126705
139378 142395 143809 158190 187571
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
025541 049539 049836 060344 091781
097329 101444 104087 110439 111791
112764 113735 118979 120195 137414
172349 180307 181748 189581 189701
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
120841 103031 037958 140550 089394
088797 013860 193070 045060 150651
048224 164097 188357 130026 154434
122595 018526 193770 133996 126776
1000 TL İkramiye Kazanan Numaralar(TESELLİ)
019105 109105 110105 111105 112105
113105 114105 115105 116105 117105
118105 119005 119100 119101 119102
119103 119104 119106 119107 119108
119109 119115 119125 119135 119145
119155 119165 119175 119185 119195
119205 119305 119405 119505 119605
119705 119805 119905 129105 139105
149105 159105 169105 179105 189105
199105
Son 3 rakamına göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
283 657
Son 2 rakamına göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
77 62
Son 1 rakamına göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
1 9