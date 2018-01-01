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Yeni yılın şanslı numarası '119105'

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2017 Yılbaşı Özel Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleşti.

01 Ocak 2018 Pazartesi 11:39
Yeni yılın şanslı numarası '119105'
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2017 Yılbaşı Özel Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1.000.000 TL’lik büyük ikramiye “119105” numaralı bilete isabet etti.

31.12.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

1.000.000 TL İkramiye Kazanan Numara

119105  

50.000 TL İkramiye Kazanan Numara

097641  

25.000 TL İkramiye Kazanan Numara

069433  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

029749  058236  085972  101600  166247  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

013570  109108  147236  165874  181760  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

001722  023967  045283  109922  125079  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

000967   051594  017857  018903  025943  
032338  033829  038947  069888  083585  
105210  120623  127043  137219  169278  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

033417  056245  082499  085885  088058  
092233  111152  111892  113514  126705  
139378  142395  143809  158190  187571  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

025541  049539  049836  060344  091781  
097329  101444  104087  110439  111791  
112764  113735  118979  120195  137414  
172349  180307  181748  189581  189701  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

120841  103031  037958  140550  089394  
088797  013860  193070  045060  150651  
048224  164097  188357  130026  154434  
122595  018526  193770  133996  126776  

1000 TL İkramiye Kazanan Numaralar(TESELLİ)

019105  109105  110105  111105  112105  
113105  114105  115105  116105  117105  
118105  119005  119100  119101  119102  
119103  119104  119106  119107  119108  
119109  119115  119125  119135  119145  
119155  119165  119175  119185  119195  
119205  119305  119405  119505  119605  
119705  119805  119905  129105  139105  
149105  159105  169105  179105  189105  
199105  

Son 3 rakamına göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

283 657

Son 2 rakamına göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

77 62

Son 1 rakamına göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

1 9

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