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Yeni Zelanda’daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19’u buldu

Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Whakaari Yanardağı’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 09:54
Yeni Zelanda’daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19’u buldu

Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı’nda hafta başında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi.
Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, patlama sonrası ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölenlerin ismi ise henüz açıklanmadı.

Ülkenin kuzeyindeki Whakaari Yanardağı’nda 9 Aralık’ta yaşanan volkanik patlamanın ardından Ada’da bulunan 47 kişiden 39’u tahliye edilmiş, 8 kişi ise mahsur kalmıştı.

Patlama anında Ada’da bulunan 47 kişiden 24’ünün Avustralya, 9’unun ABD, 5’inin Yeni Zelanda, 4’ünün Almanya, 2’sinin Çin, 2’sinin İngiltere ve 1’inin de Malezya vatandaşı olduğu kaydedilmişti.
(BRT/AA)

Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda’
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