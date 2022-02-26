Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar: Belediyemizi kapattırmayacağız

Haziran ayında yapılması planlanan yerel yönetim seçimleri öncesinde belediyeler reformunun gündeme geldiği şu günlerde başkanlar da görüşlerini açıklamaya başladı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacılar "belediyemizi kapattırmayacağız" diyerek reform söylemlerine ve Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar'a tepki gösterdi.

"Bizim ülkemizde reform yapılacak o kadar konu var ki…" diyen Zurnacılar, "özellikle istikrar ve sürdürebilirlik düşünüldüğü zaman 47 yılda 40’tan fazla seçim yapan merkezi hükümetler mi daha istikrarlı ve sürdürülebilir görülüyor yoksa 47 yılda 11 kez seçim yapan belediyeler mi?" yorumunda bulundu.

Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Zurnacılar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Belediyeler Birliği Başkanı Sn. Mahmut Özçınar’ın görüşleri sadece kendi şahsi görüşleridir. Belediyeler Birliği Yönetimi’nin görüşleri değildir. Dolayısıyla basına birlik başkanı adı altında yaptığı tüm bilgilendirmeler doğru değildir. Sadece Güzelyurt Belediye Başkanı olarak fikirleridir.

Bu nedenle yaptığı açıklamalardan dolayı olağan üstü toplantı gerçekleştirilecektir.

Bizim ülkemizde reform yapılacak o kadar konu var ki…

Özellikle istikrar ve sürdürebilirlik düşünüldüğü zaman 47 yılda 40’tan fazla seçim yapan merkezi hükümetler mi daha istikrarlı ve sürdürülebilir görülüyor yoksa 47 yılda 11 kez seçim yapan belediyeler mi?

Ülkemizde ekonomi başta olmak üzere, sağlık, eğitim, tarım ve birçok alanda reformlar şart. Şu anda en acil konu olarak ülkede yaşadığımız elektrik problemi görünüyor.

Çünkü ülke bütçesinin yarıdan fazlası elektriğe ait. Biz Yeniboğaziçi Belediyesi olarak 11 yıldır 6.600 (altı bin altı yüz) kişi üzerinden devlet katkısı alıyoruz. Bugün 20.000 (yirmi bin) kişinin üzerinde vatandaşımıza hizmet veriyoruz.

Bölgemizde 4 yıla yakın bir süredir emirname var. Pandemi, Kovid-19 var. Döviz krizi var.

Fi tarihinden kalan borçlarla ilgili devlet tarafından yapılandırılmışız ama bugün belediyenin devletten alacağı çok daha fazla paradan ve paralardan bahseden yok.

Bölge turizm bölgesi ama yaklaşık 3 yıldır turizm bitmiş durumda. Hem bu bölgede hem de ülkemizde.

Devlet belediyelerin tüm alacaklarını erteliyor çünkü bütçesi yok.

Belediyelerin maliyeden alacakları, iki yıldır Spor Dairesi’nden alacağı su paraları, asker, camiler, okullar, trafik cezaları, tartı ücretleri, yer işgal harçları, KDV’ler, emlak vergileri ve daha birçok alacakları ödenmezken, 27 yıldır kullanılan belediyeler yasasını hala daha günümüz şartlarına göre hazır olmasına rağmen bir türlü yasallaştırılmıyor ve belediyeler sürdürülebilir değil deniliyor.

Devlet belediyelere yıllardır yılın ilk yarısı için hayat pahalılığı ödüyor, ikinci yarısı için ödemiyor.

Devlet belediyelere 2 yıldır Kovid-19 mali desteği vereceğini açıkladı (110 milyon TL) ama vermiyor. Devlet belediyelere 2021 yılında hayat pahalığı vermedi.

Devlet 2022 yılında 3 defa belediyelere bütçe değiştirtti ama hala daha bütçelerini görüşmedi.

Devlet nüfus sayımı yapmıyor çünkü nüfus sayılarsa belediyelerin devlet katkısı artacak. Dört yılda belediyemize kendi imkanlarımızla 13 iş aracı alınmış ama bölgemiz o kadar hızlı büyüyor ki 40’ı geçmiş iş aracımızla bile hizmeti zorlanarak veriyoruz.

Devlet Belediyelere olan yükümlülüklerini yerine getirdi mi? Hayır. 1995’te çıkan 51/95 Sayılı Belediyeler Yasası 5001 üzeri olan belediyeleri kent olarak tanımlıyor.

Ancak nüfus bugün birçok belediyemizde 5001’in üzerinde olmasına rağmen yıllardır bu yetki verilmiyor. Defalarca Bakanlar Kurulu’ndan talep edilmesine rağmen bugüne kadar da verilmedi. Yeniboğaziçi Belediyesi ve diğer belediyeler pandemi boyunca halkının yanında oldu.

Her belediye gideri ne olursa olsun Sağlık Bakanlığı’nın bir şubesi gibi çalıştı. Ve çalışmaya devam ediyor, devletten bir kuruş almadan. Okullarımız aynı, üretici, çiftçi, hayvancı, dernek, birlik, kulüpler, sivil toplum örgütleri belediyelerle çalışıyor.

Tüm sosyal sorumluluk projeleri bu saydığımız kuruluşlarla belediyeler tarafından gerçekleşiyor. Belediyeler halkla devlet arasındaki tek bağlantı köprüsüdür. Bu köprüyü yıkmak mantıklı değildir.

Yeniboğaziçi Belediyesi 2013 yılında ülkemize uluslararası bir unvan kazandırdı. Güney Kıbrıs’ın tüm müdahalelerine rağmen uluslararası Cittaslow Ağı’na üye oldu. Bugün ülkemizde 5 belediye dünya genelinde 34 ülkede 283 belediyeyle birebir temas içerisinde ülke tanıtımına ve Kıbrıs kültürüne sahip çıkma adına birçok organizasyon gerçekleştiriyor.

Ülkemiz 2013 yılından beri gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında ülkemizi başarıyla temsil ediliyor. Hem de devletten tek kuruş almadan. 5 belediyemiz 2013 yılından beri yurtdışına açılan uluslararası tek kapımız.

Bugün belediyeler yasası kasıtlı olarak geçirilmiyor. Nedeni ise belediyeleri batırıp insanların yerinden hizmet hakkını elinden almak, halkla devletin arasında mesafeler koymak.

Belediyeler Yasası’na göre belediyeler 1995 yılından bugüne kadar aynı vergilerle halka hizmet etmeye çalışıyor. O günkü şartlar ve 27 yıl sonra bugün aynı vergilerle hizmet vermek tabi ki belediyeleri batağa sürükleyecektir. Devlet belediyeleri güçlendirmeli, yetkilendirmeli ve denetlemelidir.

Güçlü belediyeler halkına daha kaliteli ve daha çağdaş hizmet verir merkezi hükümetlerinde yükleri hafifler. Belediyelerden önce yapılacak o kadar reform var ki…

Yeniboğaziçi Belediyesi tüm zorluklara rağmen, bu dönemde gerek meclisiyle gerek çalışanlarıyla gerekse halkıyla birlikte 15 tane proje, 13 tane iş aracı, 25 km altyapı çalışması ve birçok icraata imza attı.

Halkın olan belediyemizi ancak yapılacak olan bir halk referandumu ile kendisi kapatabilir. Aksi taktirde belediyemizi kapattırmayız!"