Künye
Kıbrıs 17
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Cinayette karar açıklandı!
Cinayette karar açıklandı!
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Hırsızlık yaparken yakalandı
Hırsızlık yaparken yakalandı
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Flaş Haber
Alsancak'ta ani ölüm!
Kapat

Yeniboğaziçi Belediye Meclisi “Kapatılmayı” Oy Birliği İle Reddetti

Yeniboğaziçi Belediye Meclisi’nin belediyeler reformu altında belediye sayılarının azaltılması çalışmalarını değerlendirdiği ve Yeniboğaziçi Belediyesi’nin “kapatılmasını” oy birliğiyle ret kararı aldığı bildirildi. 

05 Mart 2022 Cumartesi 11:21
113 Okunma
Yeniboğaziçi Belediye Meclisi “Kapatılmayı” Oy Birliği İle Reddetti
banner108

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın 7 Mart Pazartesi günü saat 16.00’da belediye binası önünde halkı bilgilendirme toplantısı düzenleyeceği kaydedildi. 

Açıklamada, belediye meclisinin, uzun bir süredir devam eden ve “Belediye Reformu” adı altında belediye sayılarının azaltılması amacıyla belediyelerin kapatılması veya birleştirilmesi çalışmalarını değerlendirdiği ifade edildi. 

Belediyenin personel hakları ve idari anlamda herhangi bir sorunu olmadığı, sürdürülebilir güçlü bir yapıya sahip olduğu kaydedilen açıklamada, 8 köye ve 6 bin 600 kişi üzerinden devlet katkısı alarak  yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verdiği belirtildi. 

Açıklamada, Belediye Meclisi’nin Belediyeler Yasası’nın verdiği yetkiye dayanarak, belediyenin kapatılmaması yönünde oy birliği ile karar aldığı ifade edildi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman’dan Sucuoğlu’na: CTP ile uğraşmayın…
Erhürman’dan Sucuoğlu’na: CTP ile uğraşmayın…
Birkan Uzun için anma gecesi
Birkan Uzun için anma gecesi
Girne ve Mağusa'da uyuşturucu operasyonu!
Girne ve Mağusa'da uyuşturucu operasyonu!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim