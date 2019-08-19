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Yeniboğaziçi Belediye Plajı Hentbol Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

11.Yeni Boğaziçi Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Yeni Boğaziçi Belediye Plajı Hentbol Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu. Genç kızlarda, genç erkeklerde ve büyük kadınlarda Esentepe 3 şampiyonluk elde ederek turnuvaya damga vurdu. Büyük erkeklerde ise şampiyonluk Gençlik Gücü‘nün oldu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:42
Yeniboğaziçi Belediye Plajı Hentbol Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

Hentbol Federasyonu ile Yeni Boğaziçi Belediyesi’nin iş birliğinde gerçekleştirilen ve 11. Yeni Boğaziçi Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen  Yeni Boğaziçi Belediyesi Plaj Hentbol Turnuvası bugün oynanan yarı final ve final karşılaşmaları ile tamamlandı. Sezonun ilk Plaj Hentbol Turnuvası olan ve iki gün boyunca Yeni Boğaziçi Belediye Plajı’nda devam eden turnuvada genç kızlarda Esentepe, genç erkeklerde Esentepe, büyük kadınlarda Esentepe ve büyük erkeklerde de Gençlik Gücü takımları şampiyon oldular. İki gün boyunca toplam 19 takım 41 karşılaşma oynadılar. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödüllerini Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve diğer yetkililer takdim ettiler.

Turnuvada dereceye giren takımlar şöyle:

Genç Kızlar

1.Esentepe

2.CIU

Genç Erkekler

1.Esentepe

2.Orhan’ın Yeri

Büyük Kadınlar

1.Esentepe

2.Cahit Necipoğlu Ltd.

Büyük Erkekler

1.Gençlik Gücü

2.Espada Sigorta

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Anahtar Kelimeler:
Yeniboğaziçi
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