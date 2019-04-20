Yeniboğaziçi Belediyesi Çocuk Belediye Başkanını ve Meclis Üyelerini Seçti

YBB sınırları içerisindeki çocukların öğrenim gördüğü ilkokul ve ortaokul yönetimleriyle yapılan görüşmeler sonucunda çocuk belediyesi seçimleriyle ilgili önerilen isimler aday olarak belirlendi.

YBB’den verilen bilgiye göre, okul yönetimlerinin önerdiği isimler doğrultusunda, YBB’nin ilk çocuk belediye başkanı ve meclis üyelerinin belirlenmesi için bugün 11.30’da YBB Cittaslow Ofisi’nde çocukların oy verme işlemine göre seçim yapılarak sembolik başkan ve meclis üyeleri seçildi.

Çocukların verdiği oylar doğrultusunda YBB çocuk belediyesinin ilk başkanı Sevilay Öztemiz, yardımcısı ise Emete Onaç olurken Meclis ise Kemal Efe Çobanoğlu, Ronya Su Akmeşe, Cemal Serinay, CemalkanBalses Çeliker, Nadir Çınarlılı, Nazel Dede, Mustafa Emindayı, Berke Küçüker, Bartu Yıldız, Hasan Sezerli, Nisa Kuş, Filiz Margilili, Efe Kurt ve Hasan M. Çetiner’den oluştu.

YBB Başkanı Mustafa Zurnacılar konu ile ilgili açıklamasında, Çocuk Belediyesi için yapılan sembolik seçimlerle hedeflenenin, özelde YBB sınırları içerisinde yaşayan, genelde ise tüm çocukların haklarının gözetilmesi olduğunu belirtti.

İlk olarak Seferihisar’da kurulan çocuk belediyesinin kendileri için bir örnek oluşturduğuna dikkat çeken Zurnacılar, aynı ilkeler ışığında çocuk dostu bir belediye, çocukların aktif olarak katılabileceği bir yaşam, çocukların haklarının gözetlendiği bir yönetim modeli hedeflediklerini belirterek, her yıl sembolik olarak seçimlerin yapılacağını ve bölgedeki sosyal, girişimci, aktif ve başarılı çocukların hepsine şans tanınacağını sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Zurnacılar, 23 Nisan Çocuk Bayramı çerçevesinde 22 Nisan tarihinde saat 9.00-12.00 saatleri arasında Yeniboğaziçi Düğün Salonu’nda yapılacak ocuk şölenine tüm çocukları davet ederek, çocukların Bayramını kutladı.