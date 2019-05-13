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Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Şenlik Düzenledi

13 Mayıs 2019 Pazartesi 16:15
Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Şenlik Düzenledi
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Yeniboğaziçi Belediyesi (YBB) Halk Dansları Topluluğu, dün, “Köy Şenliği” düzenledi.

YBB Halk Dansları Topluluğu yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalardan minik, orta ve yetişkin gruplarıyla Kıbrıs folklorundan örneklerini halkla buluşturdu.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte bir konuşma yapan YBB Başkanı Mustafa Zurnacılar, Kıbrıs Türk kültürüne sahip çıkmanın önemine değinerek, bunun en güzel örneğini gerçekleştiren YBB Halk Dansları topluluğunu ve genel yönetmeni Mehmet ve Pelin Çamlıdağ’ın nezdinde tüm eğitmenleri kutladığını belirtti.

Şenlikte köy pazarı, kültürel yiyeceklerin satışı ve kermes de düzenlendi.

Etkinliğin sonunda Halk Dansları Topluluğu ekipleri “Anneler Gününüz Kutlu Olsun” pankartı açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeniboğaziçi
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