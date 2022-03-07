Hükümetin belediye sayısının azaltılması düşüncesine karşı olan Yeniboğaziçi Belediyesi, halka açık bilgilendirme toplantısı düzenledi

Toplantıya Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bölge halkı, bölgedeki dernek ve kulüp temsilcileri katılarak belediyelerin kapatılmaması yönünde destek verdi.

Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacılar toplantıdaki konuşmasında, belediyelerin kapatılmasının mümkün olmadığını, Belediye Meclisi kararı ve bölgede yapılacak bir referandumda belediyenin kapatılması yönünde bir irade ortaya çıkması durumunda kapatılabileceğini belirtti.

Yeniboğaziçi’nde 1976’ta önce encümen 1980’de belediye kurulduğunu, 1982’de turizm bölgesi olarak ilan edildiğini, Belediye’ye 8 köyün bağlı bulunduğunu, en önemli tarım üretim ve turizm bölgelerinden olduğunu ifade eden Zurnacılar, 50 milyon TL bütçe ile hizmet veren Belediyenin, 6 bin nüfusa göre katkı almasına rağmen 20 bin kişiye hizmet verdiğini belirtti.

“CİTTASLOW ÜNVANINI KAZANDIRMIŞTIR”

Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Güney Kıbrıs da dahil uluslararası tüm engellemelere rağmen uluslararası Cittaslow unvanını kazanan ilk belediye olduğunu ve bunun sayesinde 34 ülkede bayrağının sallanmasını sağladığını kaydetti.

Zurnacılar, “Belediyeler yerelden kaldırılır merkeze bağlanırsa, bunun adı artık yerel yönetimden çıkrar ve hizmetlerin aksamasına neden olur” dedi.

“SAHİL VE DENİZLER HALKINDIR”

Girne’de neredeyse halkın kullanabileceği sahil kalmadığını ifade eden Zurnacılar, “Bugün 8.5 kilometrelik deniz sahili halkındır” dedi.

Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediyesinin mali açıdan da dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

Belediyelerin kapatılması için belde halkı ile hükümet edenlerin düşüncelerinin örtüşmesi gerektiğini ifade eden Zurnacılar, “Aksi halde referandum başarılı olamaz... Daha iyi hizmet için belediye sayılarına odaklanmamak gerektiği, bu işe daha fazla zaman ayrılması gerektiği düşüncesindeyim” dedi

Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli de, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun referandum gerekçesinin belediyelerin sürdürülebilir olmaması olduğunu, ancak belediye sayısının 12-13’e düşürülmesini öngören referandum tasarısının içerisinin boş olduğunu, her ay maaş ödemek için borçlananın hükümet olduğunu belirtti.

Belediyelerin 1995’te güncellenen yasa ile çalışmak zorunda bırakıldığını ifade eden Sarıçizmeli, beldelerdeki okul veya sağlık ocaklarına devletin değil belediyelerin sahip çıktığını kaydetti.

Sarıçizmeli, “Birileri rakamsal olarak olarak niye (belediyelerin) kapatılması gerektiğini izah etsin. ...Belediye Yasası güncellensin belediyeler devletin verdiği hizmetlerin kat kat daha iyisini vermezse bu kapıları biz kapatacağız” dedi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise belediye kapatma hakkının Cumhuriyet Meclisi’nde değil bölge halkında olduğunu ifade etti.

Öztaş, pandemi döneminde polisiye ve sağlık hizmetlerini devletin değil belediyelerin verdiğini kaydetti.

Eski Cumhuriyet Meclisi başkanlarından ve bakanlardan İsmail Bozkurt ise, yerel hükümetlerin kapatılmasına Cumhuriyet Meclisi’nin karar veremeyeceğini buna bölge halkının karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Yeniboğaziçi Belediyesinin sürdürülebilir yapısının bulunduğunu, toplumsal direnişte Geçitkale ile toplumun kaderini değiştiren bir rol oynadığını kaydeden Bozkurt, hiçbir gerekçenin belediyenin kapatılması için geçerli sayılamayacağını söyledi.

Belediye sayısının azaltılması kapsamında Yeniboğaziçi Belediyesinin Gazimağusa Belediyesine bağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.