Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
120702
ALTIN
162.952
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3062
EURO
4.6608
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli uyarı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli...
Kayıp köpeği bulana 10 bin dolar
Kayıp köpeği bulana 10 bin...
Kozmetik ürünlere dikkat!
Kozmetik ürünlere dikkat!

Yeniboğaziçi Belediyesi kolları sıvadı

Yeniboğaziçi Belediyesi Alaniçi’ne dev bir kompleks kazandırmak için kolları sıvadı.

28 Ocak 2018 Pazar 18:37
Yeniboğaziçi Belediyesi kolları sıvadı
banner10

Yeniboğaziçi Belediyesi Alaniçi’ne dev bir kompleks kazandırmak için kolları sıvadı.

10-12 dönümlük bir alana yapılan ve içerisinde Arena,Çim Saha,çocuk parkları, Düğün Salonu,Kafeterya ve bazı sosyal tesislerin bulunduğu kompleksin, yaz aylarında bitirilmesi amaçlanıyor.

İnsanların sosyalleşmesi amacıyla başlatılan kompleks, 2 milyon 650 bin Türk Lirasına mal oluyor.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir BRT’ye çalışmayla ilgli değerlendirmelerde bulundu.

Katip Demir, göreve geldiklerinden bu yana birçok başarılı projeye imza attıklarını belirterek, bu çerçevede Alaniçi’nde bulunan mandıralara elektrik getirdiklerini, asbest boruları değiştirdiklerini, şimdilerde ise bölgeye muhteşem bir kompleksi hayata geçirmek için uğraş verdiklerini ifade etti.

Kompleksin yaz aylarına tamamlanması hedefleniyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karar günü için geri sayım başladı!
Karar günü için geri sayım başladı!
Özersay: "Gerekli esnekliği gösterdim"
Özersay: "Gerekli esnekliği gösterdim"
İyilik Evi'nde eğlenerek öğreniyorlar
İyilik Evi'nde eğlenerek öğreniyorlar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim