Yeniboğaziçi Belediyesi kolları sıvadı

Yeniboğaziçi Belediyesi Alaniçi’ne dev bir kompleks kazandırmak için kolları sıvadı.

10-12 dönümlük bir alana yapılan ve içerisinde Arena,Çim Saha,çocuk parkları, Düğün Salonu,Kafeterya ve bazı sosyal tesislerin bulunduğu kompleksin, yaz aylarında bitirilmesi amaçlanıyor.

İnsanların sosyalleşmesi amacıyla başlatılan kompleks, 2 milyon 650 bin Türk Lirasına mal oluyor.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir BRT’ye çalışmayla ilgli değerlendirmelerde bulundu.

Katip Demir, göreve geldiklerinden bu yana birçok başarılı projeye imza attıklarını belirterek, bu çerçevede Alaniçi’nde bulunan mandıralara elektrik getirdiklerini, asbest boruları değiştirdiklerini, şimdilerde ise bölgeye muhteşem bir kompleksi hayata geçirmek için uğraş verdiklerini ifade etti.

Kompleksin yaz aylarına tamamlanması hedefleniyor.