Yeniboğaziçi Belediyesi’nden çocuklara şenlik

Yeniboğaziçi’ne bağlı; Yeniboğaziçi, Mormenekşe,Alaniçi,Akova ve Yıldırım İlkokullarının katılımıyla gerçekleştirilen şenlikte birbirinden zengin çocuk etkinlikleri,eğlenceler, palyaço, dans gösterileri sergilendi ayrıca kurulan oyun istasyonları ve şişme oyuncak parkurlarında çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Etkinlik öncesinde kısa bir konuşma yapan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, savaşların olmadığı ve çocukların sadece eğlendiği günler olması dileğinde bulunarak, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Etkinlikte daha sonra Çocuk Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinden oluşan Çocuk Belediyesi sahnede yerini alarak, kendilerine temsili mazbataları takdim edildi.

Şenlikte daha sonra çocuklar kendileri için kurulan oyun parkurlarında gönüllerince eğlenme imkanı buldular. (BRT)