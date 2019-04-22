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Yeniboğaziçi Belediyesi’nden çocuklara şenlik

Yeniboğaziçi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu sabah Yeniboğaziçi Düğün Salonu’nda çocuklar için renkli bir şenlik düzenledi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 11:50
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden çocuklara şenlik
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Yeniboğaziçi’ne bağlı; Yeniboğaziçi, Mormenekşe,Alaniçi,Akova ve Yıldırım İlkokullarının katılımıyla gerçekleştirilen şenlikte birbirinden zengin çocuk etkinlikleri,eğlenceler, palyaço, dans gösterileri sergilendi ayrıca kurulan oyun istasyonları ve şişme oyuncak parkurlarında çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

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Etkinlik öncesinde kısa bir konuşma yapan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, savaşların olmadığı ve çocukların sadece eğlendiği günler olması dileğinde bulunarak, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Etkinlikte daha sonra Çocuk Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinden oluşan Çocuk Belediyesi sahnede yerini alarak, kendilerine temsili mazbataları takdim edildi.
Şenlikte daha sonra çocuklar kendileri için kurulan oyun parkurlarında gönüllerince eğlenme imkanı buldular. (BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Yeniboğaziçi
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