Yeniboğaziçi Bucak Başkanı Köseoğlu Oldu

Divanın oluşturulmasıyla başlayan Yeniboğaziçi Bucağı 1. Bucak Kongresi, konuşmalarla devam etti. Ardından sırasıyla aday tanıtımı ve organların seçimi yapıldı ve yönetim kurulu listesi oluşturuldu. Kongrede Gençlik Örgütü Başkanı Enver Tekiner, Mağusa Gençlik Örgütü Başkanı Hasan Can Sermet, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Yeniboğaziçi Bucak Başkanı Şemsi Oyuncu ve Gençlik Örgütü Yeniboğaziçi Bucak Başkanı Ahmet Köseoğlu konuşma yaptı. Kongreye, bazı milletvekilleri ve çok sayıda Gençlik Örgütü üyesi de katıldı.

TEKİNER: GENÇLERİN SORUNLARI, GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK KADAR BÜYÜK

Gençlik Örgütü Başkanı Enver Tekiner, Kıbrıslı Türk gençlerin karanlık günlerden geçtiğini, yaşananların hiç iç açıcı olmadığını söyledi. Vurdumduymaz yetkililerin gün geçtikçe halkı daha da çıkmaza sürüklediğinin altını çizen Tekiner, gençlerin geçim sıkıntısı çektiğini ve ev sahibi olamadıklarını kaydetti. Sorunların göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu dile getiren Tekiner, bu zor dönemde görev alanlara başarılar diledi.

KAYALP: ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN KOL KOLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kongrede konuşma yapan Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, kurulmasının üstünden 48 saat geçtikten sonra intihar eden bir hükümet yapısıyla karşı karşıya olduklarını belirtti. Bu yapının ülkenin geleceğine dönük büyük zararlar verdiğini ifade eden Kayalp, hükümetin yerel yönetimler reformu adı altında ülkeyi daha büyük bir kaosun içine sürüklediklerini söyledi. CTP’nin daha güçlü noktalara gelmesi ve ülkenin geleceği için kol kola yürümeye devam edeceklerinin altını çizen Kayalp, Gençlik Örgütü Yeniboğaziçi Bucak Örgütü’ne seçilen gençlere başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

SERMET: BOYUN EĞMEYECEĞİZ, SUSMAYACAĞIZ

Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Hasan Can Sermet de, Yeniboğaziçi Bucak Örgütü’nün kurulması için bir buçuk sene önce bir fidan diktiklerini, bu fidanların bugün büyüdüğünü ve meyve vermeye başladığını söyledi. Ülkeyi yönetenlerin gençleri göçe, boyun eğmeye ve susmaya zorladığını dile getiren Sermet, “Göç etmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz, susmayacağız” dedi.

OYUNCU: PARTİMİZ İYİ YOLDA

CTP Yeniboğaziçi Bucak Başkanı Şemsi Oyuncu da, parti olarak iyi bir yolda olduklarını belirterek sözlerine başladı. Önlerinde kritik bir yerel seçim bulunduğuna dikkat çeken Oyuncu, her daim CTP’nin adaylarının arkasında durmaya devam edeceklerini dile getirdi. Oyuncu, uzun bir süreden sonra CTP’nin Yeniboğaziçi’nde oylarını çok ciddi şekilde yükselttiğini ve bölgeden birinci parti çıktığını anımsattı, görev alan gençlere başarılar diledi.

KÖSEOĞLU: GENÇLERİN SIKINTILARININ MECLİS’TE GÜNDEM OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ

CTP Gençlik Örgütü Yeniboğaziçi Bucağı Kongresi’nde başkanlık görevine seçilen Ahmet Köseoğlu da konuşmasında gençlerin yaşadığı sorunları ele aldı, bu sorunları Meclis’e taşıyıp gündem olmasını sağlayacaklarını söyledi. Ne istediğini bilmeyen bir hükümetle karşı karşıya olduklarını ifade eden Köseoğlu, “Biz CTP’yiz ve buradayız. CTP göreve geldiğinde ne kadar güzel günler yaşayabileceğimizi biliyoruz” dedi. Köseoğlu, Yeniboğaziçi bölgesinin hak ettiği yere ulaşabilmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ YENİBOĞAZİÇİ BUCAĞI YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

Ahmet Köseoğlu (Başkan)

Ege Nurtunç

Mustafa Taşkın

Ceren Müezzin

Dünay Laçin Soyal

Sadi Esentan

Seren Karaşahin

Mehmet Fındık