Yeniboğaziçi'nde kaza!

Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde bugün saat 14.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subayığı’ndan verilen bilgiye göre kaza şu şekilde oldu: Hamza Doygundağ (E-63), yönetimindeki FN 384 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Çemberine yaklaştığı esnada dikkatsizce sol şeritten sağ seride geçmek istediği sırada, o esnada gerisinden sağ şerit içerisinde aşırı süratli ve 139 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Sinan Gündoğdu (E-35) yönetimindeki FS 075 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle FN 384 plakalı araç refüj içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrilirken, FS 075 plakalı araç ise çember içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile FS 075 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Eylem Gündoğdu (K-20), Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak:HABERKIBRIS