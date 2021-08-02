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Yeniboğaziçi plaj restoranında pozitif vaka!

Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediye plajındaki restoranda hizmet veren personeller arasında pozitif vakalar çıktığını açıkladı

02 Ağustos 2021 Pazartesi 22:11
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Yeniboğaziçi plaj restoranında pozitif vaka!

Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediye plajındaki restoranda hizmet veren personeller arasında pozitif vakalar çıktığını açıkladı. Zurnacılar, gerekli dezenfekte çalışmalarının yapılması ve önlemlerin alınması için 3 gün boyunca plaj restoranı ve kahve köşesinin kapalı olacağını belirtirken, diğer birilerin hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından haftanın 5 günü yapılan rutin Antijen Testleri sonucunda belediyemiz deniz restoranında hizmet veren bazı personellerimizin test sonucu pozitif çıkmıştır.

Bu nedenle gerekli dezenfekte çalışmaları ve önlemleri alınana kadar 3 (üç) günlüğüne deniz restoranımız ve kahve köşemiz hariç plajdaki diğer birimler hizmet vermeye devam edecektir.

Tüm kamuoyuna önemle duyurulur.”

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