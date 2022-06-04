Yeniboğaziçi Sanayi bölgesinde büyük bir yangın çıktı

Yeniboğaziçi’nde öğlen saatlerinde çıkan yangında Belediye’ye ait su boruları ve bazı ikinci el inşaat malzemeleri yandı.
İtfaiye ekipleri şu sıralarda yangını söndürmeye çalışıyor...
Detaylar gelecek...
Son Güncelleme: 04.06.2022 13:52
Son dakika haberi! Yeni Boğaziçi Sanayi bölgesinde büyük bir yangın çıktı
Yeniboğaziçi’nde öğlen saatlerinde çıkan yangında Belediye’ye ait su boruları ve bazı ikinci el inşaat malzemeleri yandı.
İtfaiye ekipleri şu sıralarda yangını söndürmeye çalışıyor...
Detaylar gelecek...