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Yeniboğaziçi ve Bafra’da yarın elektrik kesintisi

Yeniboğaziçi ve Bafra’da bazı bölgelere yarın 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

15 Haziran 2022 Çarşamba 13:31
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Yeniboğaziçi ve Bafra’da yarın elektrik kesintisi
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı meydana gelecek elektrik kesintisinden İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi bölgesi’ne; Bafra’da ise 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında Limak, Artemis, Mehmetçik  Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, Pis su arıtma, Tuzlu su arıtma, Bafra, Thalassa Sitesi etkilenmecek.

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