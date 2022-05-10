Yeniboğaziçi’nde feci olay!

Polis konuyla ilgili şu bilgiyi verdi:
09.05.2022 tarihinde 10:30 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde yapımı devam etmekte olan bir inşaata monte için getirilen kapı camları van aracın arkasından indirildiği sırada, Zakrıa ZAKI (E-24)’nın üzerine camların düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Son Güncelleme: 10.05.2022 11:04