Yeniboğaziçi’nde feci olay!

Polis konuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

09.05.2022 tarihinde 10:30 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde yapımı devam etmekte olan bir inşaata monte için getirilen kapı camları van aracın arkasından indirildiği sırada, Zakrıa ZAKI (E-24)’nın üzerine camların düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.