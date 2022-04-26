Yeniboğaziçi’nde feci olay!

Polisten verilen bilgi şu şekilde:

25.04.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde bulunan ikametgahın çatı katında, gider borusunun tamiri için çalışan şahsa yardım eden Mehmet ÖNGÖR (E-60),12 metrelik seyyar merdivenden aşağıya indiği sırada, dengesini kaybetmesi soncu beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.