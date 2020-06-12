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Yeniboğaziçi’nde korkutan yangın!

Yeniboğaziçi’nde St. Hilarion Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta dün sabah elektrik panosunun muhtemelen kısa devre yapmasından dolayı yangın çıktığı öğrenildi.

12 Haziran 2020 Cuma 11:59
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Yeniboğaziçi’nde korkutan yangın!

Yeniboğaziçi’nde St. Hilarion Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta dün sabah elektrik panosunun muhtemelen kısa devre yapmasından dolayı yangın çıktığı öğrenildi.

Polisten yapılan açıklamada, O.A.’ya ait ikametgahın ikinci katındaki koridor içerisindeki elektrik panosunun muhtemelen kısa devre yapmasından dolayı bir yangın meydana geldiği belirtildi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu elektrik panosu ile ahşap dolabı, 1 adet ahşap elbise dolabı, 4 adet spot lamba ile elektrik ve internet kabloları tamamen; 3 adet ahşap kapı ile kasası kısmen yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam etmektedir

Anahtar Kelimeler:
YangınYeniboğaziçi
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