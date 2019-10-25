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Yeniboğaziçi’nde uyuşturucu operasyonu!

25 Ekim 2019 Cuma 16:45
Yeniboğaziçi’nde uyuşturucu operasyonu!

Dün saat 10:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde ormanlık alan içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu,  İ.D. (E-32)'nin kullanımında bulunan araçta yolcu olarak bulunan B.L.(K-33) polis fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 11 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edilmiştir. Akabinde bahse konu araçta yapılan aramda yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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Anahtar Kelimeler:
YeniboğaziçiUyuşturucu
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