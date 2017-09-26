Yeniden aday olacaklar

Pelin Yükselay

Son yerel seçimlerde KKTC’nin 28 belediyesinden 8 tanesinde başarı sağlayan bağımsız adaylardan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, gelecek yıl UBP adayı olarak yeniden seçime katılacak.

Diyalog muhabirine konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu gelecek yılki seçimde yeniden bağımsız aday olacaklarını söyledi. Değişik partilerden teklifler alan sözkonusu belediye başkanları “halkımıza bu şekilde daha iyi hizmet ediyoruz” diyor. Diyalog muhabirinin belediyelerin sayısının azaltılması konusunda görüşüne başvurduğu başkanların tamamına yakını şimdiki belediye sayısını fazla bulduğunu belirtti. Başkanlar, titiz bir çalışmayla belediye sayısının azaltılabileceği görüşünü savundu.

Diyalog muhabirine konuşan bağımsız belediye başkanları şunları söyledi:

İsmail Arter (Gazimağusa Belediye Başkanı): Önümüzdeki seçimlerde bağımsız bir şekilde yeniden aday olacağım. Belediyelerin sayısının azaltılması noktasında eğer üzerinde iyi bir şekilde titizlikle çalışılarak neticeye varılırsa yararlı ve uygun olur diye düşünmekteyim. Ancak ayaküstü acele ile ‘hadi belediyelerin sayısını azaltıyoruz’ derlerse gerekli çalışmalar yapılmadan ve tedbirler alınmadan bu uygulama hayata geçirilirse geçmişte olduğu gibi yine büyük sıkıntılar yaşanır diye düşünüyorum.

Nidai Güngördü (Girne Belediye Başkanı): Girne Belediye başkanlığını bağımsız olarak kazandım. Önümüzdeki seçimlerde de durumumda bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Bu konudaki nihai karraımı ileriki aylarda vereceğim. Girneliye hizmet şimdiki önceliğim.

Hasan Sadıkoğlu (İskele Belediye Başkanı): Ben geçtiğimiz seçimlere bağımsız aday olarak girdim biliyorsunuz ancak 7-8 ay önce Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) geçiş yaptım. Önümüzdeki seçimlerde yeniden aday olacağım ve Ulusal Birlik Partisi’nden aday olarak katılacağım. Belediye sayısının azaltılması fikrini ise destekliyorum. Türkiye’deki gibi büyükşehir belediye sistemine geçilmeli ama bunu yaparken de çok iyi etüt edilmesi lazım. Mesela İskele’den Karpaz’a kadar 5 ayrı belediye var. Örneğin burada büyükşehir belediyesi olacaksa bu belediyelerin borçları ne olacak? Çok iyi çalışılması gerekiyor üzerinde.

Başkanı Ali Öncü (İnönü Belediye): Önümüzdeki seçimlerde kesin bir şekilde tekrardan aday olacağımı dile getirmek isterim. Geçtiğimiz dönem olduğu gibi önümüzdeki dönemde bağımsız olarak aday olacağım. Belediye sayısının azaltılması noktasındaysa düşüncem bu sayının 5’e indirgenmesi noktasındadır.

Katip Demir (Yeniboğaziçi Belediye): Önümüzdeki seçimlerde bağımsız bir şekilde tekrardan aday olacağım. Belediye sayısının azaltılması konusunda ise düşüncem şu; 5 bin nüfusun altındaki belediyelerin kapanmasında sakınca görmüyorum ancak bu rakamın üzerinde nüfusu olan belediyelerin kapatılması bana göre uygun değil. Bu konuya örnek Avrupa Birliği’ni gösterenlere ise tavsiyem şudur; önce Avrupa Birliği’ndeki belediyecilik sistemini iyi araştırsınlar. Avrupa’da herşey belediyelere bağlıdır. Ülkemizde ise belediyelerin yetkileri sınırlı üstelik çok başı bir sistem mevcut. Belediyelerin yetkilerinin çoğaltılması halinde bu sayının azalması yönündeki talebin de ortadan kalkacağını düşünüyorum.

Fırat Ataser (Alsancak Belediye Başkanı): Önümüzdeki seçimlerde tekrardan aday olacağım. Bu seçimlere de bağımsız bir şekilde gireceğim. Belediyelerin sayıları azaltılacaksa da azaltılsın ama 2018’e kadar olacaksa olsun. 2018’den sonra ben bu sayının azaltılması fikrine sıcak bakmıyorum. Belediye sayısının azaltılması geride kalan belediyeler büyük maddi sıkıntıya girecek demektir. Bunun yanında yüz ölçümü de çoğalacak ve belediyelerin çoğu bu işin içinden çıkamayacak. Daha iyi bir hizmet konusunda da kafamda soru işaretlerim var. O yüzden olacaksa şimdi olsun. Olmayacaksa da hiç olmasın.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu: 2018 yılında gerçekleştirilecek belediye başkanlığı seçimlerinde bağımsız bir şekilde yeniden aday olacağım. Belediyelerin sayısının azaltılması konusunu ise şu şartlar oluştuğu takdirde desteklerim, belediyeler yasası değişecek ve yasal yönden belediyeler güçlendirilecek, belediyelerin yetki alanları genişletilecek ve maddi olarak da güçlenmeleri sağlanacak. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde, bu fikri desteklerim.