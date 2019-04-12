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Yeniden Doğuş Partisi MYK’sında üyelikler konuşuldu

12 Nisan 2019 Cuma 12:09
Yeniden Doğuş Partisi MYK’sında üyelikler konuşuldu
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Yeniden Doğuş Partisi MYK’sı dün akşam toplanarak üye kotasına ulaşamayan İlçe Başkanlarının durumu ele alındı.

MYK’ya mevcut üye sayısı hakkında bilgi veren Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, İlçe Başkanlarının olağanüstü bir gayret gösterip üye sayısını 6350’ye çıkardığını ama Siyasi Partiler Kanununun azizliği sebebi ile bu üyelerin yaklaşık 800 tanesinin YSK tarafından onaylanmadığını söyledi.

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YSK, bu üyelerin eski partisinden onaylı istifa dilekçesi getirmemeleri sebebi ile bu üyelikleri onaylamadığını örnekleri ile anlatan Büyükyılmaz,  Siyasi Partiler Kanunun üyeliklerle ilgili maddesinin mutlaka değişmesi gerektiğini  söyledi. 

İlçe Başkanlarının üstün gayretlerine rağmen belirlenen 7500 üyelik kotaya henüz ulaşılamadığını ama hedefe çok az bir sayı kaldığını söyleyen Büyükyılmaz; “Genel Sekreter olarak MYK’ya İlçe Başkanlarımıza yeni bir süre vermeyi ve  bu kotayı doldurabilmeleri için onlara bir fırsat vermeyi öneriyorum” şeklinde konuştu.

YDP’nin üye sayısı bakımından şu anda bile ikinci parti olduğunu söyleyen Büyükyılmaz; “Eminim ki arkadaşlarımız çok kısa bir sürede 7500 üye sayısı rakamına ulaşacaklar. O zaman yeni bir kota belirleyip üye sayısını 10.000’i aşmayı ve üye sayısı bakımından KKTC’nin en büyük partisi olma hedefini kendimize belirleyeceğiz” ifadesini kulandı. MYK yaptığı değerlendirme sonucu Genel Sekreterin İlçe Başkanları ile bir toplantı yapmasını ve konu ile ilgili bir rapor hazırlayıp tekrar MYK’ya sunması yönünde karar üretti

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Anahtar Kelimeler:
YDPMYKüyellik HaberKıbrıs
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