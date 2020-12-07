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Yeniereköy Dipkarpaz sahilinde 18 mülteci tespit edildi

Yeni Erenköy-Dipkarpaz arasında bulunan mevkide 18 Suriye uyruklu kişi tespit edilererek tutuklandı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 08:41
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Yeniereköy Dipkarpaz sahilinde 18 mülteci tespit edildi

Yeni Erenköy-Dipkarpaz arasında bulunan mevkide 18 Suriye uyruklu kişi tespit edilererek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 22:40 sıralarında, onaylanmış liman olmayan bir yer olan Yeniereköy – Dipkarpaz arasında bulunan taşocakları mevkiindeki sahilden tekne ile KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 2’si kadın, 2’si çocuk ve 14’ü erkek olmak üzere Suriye uyruklu toplam 18 kişi suçüstü tespit edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı bölgede araçları ile bekleyen ve şüpheli olarak görülen iki tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor. 

Son Güncelleme: 07.12.2020 09:43
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