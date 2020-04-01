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Yenierenköy Belediyesi bölge halkı için yardım kampanyası başlattı

Koronavirüs salgını nedeni ile karantinaya alınan Karpaz bölgesi için Yenierenköy Belediyesi yardım kampanyası başlattı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 22:31
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Yenierenköy Belediyesi bölge halkı için yardım kampanyası başlattı

Koronavirüs salgını nedeni ile 7 gün süre ile sokağa çıkma yasağı getirilen ve karantinaya alınan Karpaz bölgesi için Yenierenköy Belediyesi yardım kampanyası başlattı.

Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “yıllarca ihmal edilen ve üvey evlat muamelesi gören bölgemiz bugünlerde çok zor günlerden geçiyor. Ekonomik olarak zaten zayıf olan bölgemiz bu zor süreçte tamamen çökmüştür” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların malzeme, gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için Yenierenköy Belediyesi olarak yardım kampanyasını başlattıklarını duyuran başkan Yeşilırmak, “gün birlik olma günüdür, gün dayanışma günüdür, birlikte el ele verme günüdür” dedi.

Paylaşımda Yeni Erenköy Belediyesi isimli banka hesap adından, 12-304-0006042997 hesap numarasına ve CT04 1200 0012 0000 0000 0030 4628 numaralı UBAN numarasına yardımların yapılabileceği belirtildi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın paylaşım; Karantinaya alınan bölgemiz ile ilgili yardım kampanyası başlatıyoruz.

Yıllarca ihmal edilen ve üvey evlat muamelesi gören bölgemiz bugünlerde çok zor günlerden geçiyor. Ekonomik olarak zaten zayıf olan bölgemiz bu zor süreçte tamamen çökmüştür.

Vatandaşlarımızın malzeme, gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için Yenierenköy Belediyesi olarak yardım kampanyasını başlattık. Gün birlik olma günüdür, gün dayanışma günüdür, birlikte el ele verme günüdür. Yardımlar geldikçe sizinle paylaşacağım.

Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKarpazYenierenköyEmrah Yeşiırmak
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