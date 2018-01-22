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Yenierenköy Belediyesi çalışanları iş yapmama kararı aldı

Yenierenköy Belediyesi çalışanları 4 aylık maaşlarının ve 13. Maaşlarını alamadıkları için çalışmama kararı aldılar.

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:57
Yenierenköy Belediyesi çalışanları iş yapmama kararı aldı
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Yenierenköy Belediyesi çalışanları 4 aylık maaşlarının ve 13. Maaşlarını alamadıkları için çalışmama kararı aldılar.

Belediye Emekçileri Sendikası'na (BES) bağlı Yeni Erenköy Belediyesi çalışanları  4 aylık maaşlarının ve 13. Maaşlarını alamamalarına rağmen sendikanın kendilerine sahip çıkmayıp çalışanların hakkını korumadığını belirttiler. Belediye çalışanlarının büyük çoğunluğu ‘artık bıçak kemiğe dayandı, evimizde huzur kalmadı, sendikamız da bize sahip çıkmıyor’ diyerek bu günden itibaren belediyeye gelip sadece imzalarını atacaklarını ve çalışmayarak iş yapmama kararı aldıklarını açıkladılar. 

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