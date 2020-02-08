Yenierenköy Belediyesi Derince köyünde yaşanan olayı kınadı

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Derince köyünde Belediye çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı.

Yenierenköy Belediyesi Başkanı Emrah Yeşilırmak, Yenierenköy Belediye çalışanlarının dün Derince’deki bir durağın ihtiyaç üzerine köyün başka bir yerine konulması için başlatılan çalışmalar sırasında uğradıkları saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, yapılacak çalışmanın iki-üç hafta önce gündeme geldiğini ve bu bölgede yaşayan eski muhtara da konunun aktarıldığını dile getirdi.

Yeşilırmak, ancak çalışanların durağın yerini değiştirmek için çalışmaya başladıklarında eski muhtarın traktör ile çalışanların üzerine sürdüğünü ve bir çalışanın durağın altına kalmasına neden olduğunu kaydetti.

Yeşilırmak, böyle bir olayın yaşanmasının kabul edilemeyeceğini, bu yüzden konunun polise intikal ettiğini ve söz konusu şahsın tutuklandığını ifade etti.