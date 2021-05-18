Yenierenköy Belediyesi'nden polislere destek

GÜNDEM KIBRIS

Belediye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Üniformasında Türkiye Bayrağı var diye eleştirilen ve toplum nazarında kötü bir algı yaratılmaya çalışan bölgeli polislerimizin yanındayız" denildi....

Açıklama şöyle:

Üniformasında Türkiye Bayrağı var diye eleştirilen ve toplum nazarında kötü bir algı yaratılmaya çalışan bölgeli polislerimizin yanındayız.

Daha önce de bölgemizin insanlarına, muhtarlarına ve belediye başkanına hakaret eden bu şahsı buradan kınadığımızı bildirmek isteriz.

Sizler baba ve kız olarak bölgemizin gururusunuz.