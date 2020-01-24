Yenierenköy Belediyesi, Vezirköprü Belediyesi ile kardeş belediye oldular

Yenierenköy Belediye binasında yer alan imza töreninde ilk konuşmayı yapan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, yerel yönetimler arasında karşılıklı bilgi alışverişi ve işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydederek imzalanan protokol ile sevgi, kardeşlik ve işbirliğinin pekiştirileceğini söyledi.

Samsun Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Ediz de imzalanan protokol ile amaçlarının sosyal, kültürel ve tarihi konularda karşılıklı işbirliği ve projelerin geliştirilmesi olduğunu belirtti.

Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz da kardeş belediye protokolünün hayırlı olmasını dileyerek bunun bir başlangıç olduğunu gerek turizm gerekse ekonomik anlamda işbirliğini ilerleteceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından iki belediye başkanı kardeş belediye protokolüne imza koyarak aralarındaki işbirliğini pekiştirdiler.

(BRT)