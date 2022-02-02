Yenierenköy'de Emrah Yeşilırmak görevini Aşbakan Meral Sertsoy'a teslim etti

Yenierenköy Belediyesi'nde 2018 yılından beri başkanlık görevini sürdüren Emrah Yeşilırmak KKTC milletvekilliğine seçilmesinin ardından bugün belediye personeli ile vedalaştı, görevini aşbakan Meral Sertsoy'a teslim etti.

Yeşilırmak, göreve geldiği ilk günden itibaren hem belediye hem de bölge için çalıştığını, projeler üretildiğini ve yoğun bir mücadele ile zor günlere rağmen çok iyi işler yapıldığını aktarırken, özellikle belediye çalışanlarına emek ve ekmeklerine sahip çıktıkları için teşekkür etti. Yeşilırmak, bundan sonraki süreçte de bölgenin insanı olarak, hem belediyenin hem de bölgenin yanında olacağını dile getirerek, çalışan emekçi kardeşlerinin ekmeklerine yine sahip çıkmasının gerekli olduğunu dile getirdi. Yeşilırmak, birlikte çalıştığı muhtar, aza ve tüm vatandaşlarımıza da yürekten teşekkür etti. Aşbakanlığı görevini sürdürecek Meral Sertsoy, yıllardır belediye Başkanı ile birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğunu dile getirerek, Yeşilırmak'a başarılar diledi.