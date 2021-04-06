Yenierenköy'de pozitif vaka!

Yenierenköy Belediyesi, bölgede Pazartesi günü kurulan pazarda, karı-koca olarak ayakkabı satışı yapan esnaftan birinin testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, temaslı olan vatandaşların ve esnafın evlerinden çıkmaması ve izole olmaları istendi.

Temaslı olan kişilerin kendilerini "0542 854 69 68" telefon numarasına bildirmeleri rica edilirken, açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın pazar ve diğer sektörlerde yaptıkları alışverişlerde temastan kaçınması ve eldiven ile maske kullanması önemli ve elzemdir" denildi.