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Yenierenköy'de yapılan testler negatif

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, 203 kişiye yapılan PCR testlerinin tümünün negatif çıktığını açıkladı.

25 Aralık 2020 Cuma 22:35
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Yenierenköy'de yapılan testler negatif

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, 203 kişiye yapılan PCR testlerinin tümünün negatif çıktığını açıkladı.

Yeşilırmak'ın paylaşımı şöyle:

"Vatandaşlarımıza önemle duyurulur,

Dün bölge sınırlarımız içerisinde 40 alanda faaliyet gösteren toplam 78 işyerimizdeki 203 vatandaşımıza yaptırdığımız pcr testlerinin hepsi negatiftir. Bu bağlamda bölgemizde gelen sağlık görevlilerine, doktor Şebnem hanıma ve sayın bakanımıza teşekkür ederim. Test için hassasiyet gösteren tüm işyerlerimize ve vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim.

Bölgemiz ülke geneline baktığımızda Koronavirüs kurallarına genellikle uygun olarak hareket etmektedir. Lütfen rehavete kapılmadan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Pandemin dünya genelinde ağır seyrettiği bir dönemde bu kurallara çok daha fazla dikkat etmeliyiz. Sağlıcakla kalın."

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