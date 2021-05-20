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Yenierenköy’de hızlı testler sonuç vermedi

Yenierenköy Belediyesi As Başkanı Kufi Tulga isyan etti

20 Mayıs 2021 Perşembe 21:40
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Yenierenköy’de hızlı testler sonuç vermedi

Yenierenköy Belediyesi’nin esnaf ve çalışanlarını zorunlu olarak koronavirüs testi yaptırmaya çağırmasının ardından 40 kişiden pozitif sonuç alınması panik yarattı.

Belediye tarafından uygulanan ‘’hızlı’’ koronavirüs testlerinin yalancı pozitif sonuç vermesi üzerine Yenierenköy Belediyesi As Başkanı Kufi Tulga isyan etti. Tulga, hızlı testlerin doğru sonuç vermediğini ve bölgede belediye tarafından panik yaratıldığını belirterek olanlara isyan etti.

Tulga tepkisini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile gösterdi:

”ANTIGEN test kaosu;

Pazartesi günü Yeni Erenköy Belediyesi, esnafı ve çalışanını zorunlu test yapmaya çağırdı. 40 üzerinde #pozitif vakaya rastlandı. Panik korku ve stres çeken #Halk apar topar PCR testine, Mağusa ve İskele ’ye koştu. Hepsi #NEGATIF çıktı. Bugün olmuş halen şoku atlatamayanlar var. Peki, sorumlu kim?

Neden testler yanlış?

Bu işin özürü kimde?

Yetkililerden neden ses yok? ANTIGEN test neden kullaniliyor?

Ne kadar doğru kim bilecek?

Halen kullanılıyor mu?

Başka belediye sınırlarında bu olay yaşandı mı?

Ufacık bir doğru harekette alkışlanmak için şovları yapıyorsunuz. Şimdi halka bu korkuyu yaşatanlara kim hesap sordu?

Sağlık bu sağlık ama maalesef sağlıkta bile dalga geçiliyor halkımız ile…’’

KAYNAK: TOPUZ GAZETESİ

Son Güncelleme: 20.05.2021 22:13
Anahtar Kelimeler:
YenierenköyKufi Tulga
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