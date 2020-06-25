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Yenikent'te kaza

Yenikent'te kaza yapan bir araç yan devrildi.

25 Haziran 2020 Perşembe 20:50
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Yenikent'te kaza
Yenikent'te akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Görgü tanıklarının iddiasına göre, yol kenarında duran bir araca çarpan başka bir araç, kazanın etkisi ile sağ tarafa doğru yatarak durabildi.
Polis soruşturması devam ediyor.

 
BÖLGE HALKINDAN KASİS TEPKİSİ
Kazanın olduğu bölgede kalan insanlar cadde üzerinde sürücülerin aşırı hız yaptığından şikayetçi.
Halk "Bu yolda yürüyüş yapan ve bisiklet süren insanlar var. Biz gerekli yerlerden yola kasis yapılmasını istedik. ancak talep dikkate alınmadı. Dikkate alınmamız için illa kaza mı olması gerekiyor? illa insanların trafiğe kurban mı gitmesi gerekiyor?" diyerek tepki gösterdi
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