Yenikent'te kaza

Yenikent'te akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, yol kenarında duran bir araca çarpan başka bir araç, kazanın etkisi ile sağ tarafa doğru yatarak durabildi.

Polis soruşturması devam ediyor.





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