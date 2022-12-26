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Yenikent’in yeni muhtarı Melek Arabacıoğlu

Yerel seçimlerde Yenikent‘ten Muhtar adayı olan gazeteci Melek Arabacıoğlu seçimi kazandı.

26 Aralık 2022 Pazartesi 11:06
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Yenikent’in yeni muhtarı Melek Arabacıoğlu



Sosyal medyadan açıklama yapan Arabacıoğlu başarısını Kormacit'in kadın muhtar adayı Maria Skoullou'ya ithaf etti.

Arabacıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

#BizYenikentİçinHazırız diyerek 5 kadın olarak çıktığımız Muhtarlık seçimlerini önde tamamlayarak büyük bir başarı sağladık.

Sırada azalarımın sonuçlarını bekleme heyecanı var.

An itibarıyla halk tarafından seçilmiş kadın bir muhtar olarak bu başarıyı seçime katılması engellenen ve başvurusu iptal edilen, Kormacit'in kadın muhtar adayı Maria Skoullou ya ithaf ediyorum.

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