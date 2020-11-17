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Yenileme çalışmaları devam ediyor

Yenierenköy Balıkçı Barınağı’nda başlayan yenileme çalışmaları devam ediyor.

17 Kasım 2020 Salı 16:35
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Yenileme çalışmaları devam ediyor

ÖZEL HABER

Yenierenköy Balıkçı Barınağı’nda başlayan yenileme çalışmaları devam ediyor.

Yenierenköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü ve Yenierenköy Belediyesi iş birliğinde Balıkçı barınağımızın çekek yeri yeniden dizayn edilerek balıkçılarımızın sandallarını daha rahat indirme ve bindirme yapılabilmesi için tekrardan projelendirilmiştir.

Proje belediye ekiplerimiz tarafından yapılmıştır. Projeye öncelik veren ve finansman ayıran Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanımız Sayın Dursun Oğuz, Hayvancılık Dairesi Müdürümüz Sayın Gönen Vurana ve ekibine katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Hayırlısı olsun” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 17.11.2020 18:05
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