Yenişehir,Kumkapı neden olmasın

Sosyal Medya

Akşamcı Meyhane’nin sahibi Arif Bayraktar sosyal medya hesabından ilginç bir öneri yaptı. Bayraktar, 4 meyhanenin bulunduğu Yenişehir’deki Kurutuluş meydanının İstanbul’daki Kumkapı ya da Beşiktaş çarşı gibi trafiğe kapatılıp yeme içme merkezi haline getirilmesini önerdi.

Kayım'dan destek

Res-Bir Başkanı Salih Kayım da paylaşımın altına yaptığı yorumda “Arif çok iyi bir fikir ,bence bunu proje haline getirip belediye başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret edelim. Trafik akışına bir çare üretilirse eminim olumlu karşılanır” dedi

LTB Meclis üyelerinden destek

Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyeleri Salih Çeliker ve Mehmet Manavoğlu'nun da yorum yaparak öneriyi desteklemesi dikkat çekti

Yenişehir kurtuluş meydanı.....meyhanelerin olduğu çember. Bu çemberciğin etrafını akşam üsdü belli bir saatden sonra araç trafiğine kapatsalar masacıklarmızı yollara koysak .. ışıklandırsak yolları renklendirsek.... hani o istanbuldaki çiçek pasajı ,kumkapı ve beşiktaş çarşısı misali...Ne hayaller haa...