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Yer altına kaçak var

Asrın Projesi” olarak adlandırılan KKTC’ye Su Temin Projesi’nde KKTC hükümetleri halen sorumluluklarını yerine getirmedi

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:23
Yer altına kaçak var

"Asrın Projesi” olarak adlandırılan KKTC’ye Su Temin Projesi’nde KKTC hükümetleri halen sorumluluklarını yerine getirmedi

PROJE YARIM KALDI

KKTC hükümetleri su yönetim politikasını belirleyemediği için, halen 37 milyon 24 bin metreküplük su, tarım maksatlı sulama suyuna tahsis edilemedi. İçme suyu için Türkiye kanadı arıtma ve ana iletim hatları dahil tüm yatırımları tamamlasa da, KKTC hükümeti adım atmadı

YER ALTINA KAÇAK VAR

İçme suyunun önemli bir bölümü de hanelere dağıtım ağında kayboluyor. Yer altı iletim hatları birçok belediye içerisinde kevgire döndü. Asrın Projesi ile gelen su, yer altında heba oluyor. KKTC kanadının payına düşen yatırımlarla ilgili izlenecek yol halen belirsiz

DSİ DEVREDE

KKTC kanadının kararsızlık ve politikasızlık nedeniyle yerine getiremediği birçok proje beklemede. Belediyeler satın aldıkları suyu ödemekte zorlanırken, yapılmayan yatırımlar nedeniyle Türkiye’den gelen milyonlarca metreküp su heba oluyor. DSİ, aksaklıklar için devreye girmeye hazırlanıyor

EKSİK KALAN İŞLER

KKTC kanadının iç politik kavgalarla yarım bıraktığı işler nedeniyle, suda alt yapı yatırımları da durdu:

  • Suyu KKTC kurumları yönetecekti…
  • Yap-işlet-devret modeli ile en geç bir yıl içinde ihaleye çıkılacaktı…
  • Su fiyatlarını KKTC belirleyecekti…
  • Belediyeler hem yönetimde hem de işletmede yönetim kurulu üyesi bulunduracaktı…
  • Enerji giderlerini azaltacak yenilebilir enerji yatırımları sonrasında su fiyatı ucuzlayacaktı…
  • 5 yıl içinde tüm altyapı yatırımları tamamlanacaktı…
  • Kayıp kaçak oranı %1’in altına düşürülecekti…
  • Kanalizasyon altyapısı bitirilecekti…
  • Evlerden toplanacak atık su artırılarak zirai kullanıma ucuz fiyattan sunulacaktı…

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Havadis Gazetesi

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Son Güncelleme: 25.09.2017 10:29
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