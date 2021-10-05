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YER LEFKOŞA, TEMİZLEYEN GÖNYELİ BELEDİYESİ!

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın çalışma ofisinin bulunduğu alanı Lefkoşa Türk Belediyesi yerine Gönyeli Belediyesi temizleyince görenler gözlerine inanamadı…

05 Ekim 2021 Salı 09:15
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YER LEFKOŞA, TEMİZLEYEN GÖNYELİ BELEDİYESİ!
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Lefkoşa’da İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın çalışma ofisinin bulunduğu alanı Lefkoşa Türk Belediyesi yerine Gönyeli Belediyesi temizleyince görenler gözlerine inanamadı.

Lefkoşa’nın kalbi olarak nitelendirilen Dereboyu’nda yerleri, caddeleri süpürenler Gönyeli Belediyesi çalışanları fakat caddeler Lefkoşa Belediye sınırlarının tam ortasında. Gönyeli Belediyesi çalışanları sadece yolları temizlemekle kalmadı,   ağaçları da budadı.

“Bu yıl bütçenin gerçekleşmesi, hedefe ulaşması için şapkadan bu kez tavşan değil, dana çıkarmamız lazım…” diyen LTB Başkanı Mehmet Harmancı, şapkadan Gönyeli Belediyesini çıkardı.

Son Güncelleme: 05.10.2021 09:34
Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAGönyeli BelediyesiMehmet Harmancı
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