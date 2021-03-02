YER YER KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, ülkede yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.