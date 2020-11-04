Yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyrederek, kıyı şeridinde 21-24 derece, iç kesimlerde ise 24-25 derece dolaylarında olacak.

Öte yandan sıcaklıkların öğle saatlerinde mevsim normallerinin 4-5 derece üstünde seyretmesi bekleniyor...

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.