Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Güvenlik kameralarına yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti

Yer yer sağanak bekleniyor

Bazı bölgelerde sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıkları gün içerisinde mevsim normallerinin üstünde seyredecek.

04 Kasım 2020 Çarşamba 10:01
739 Okunma
Yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyrederek, kıyı şeridinde 21-24 derece, iç kesimlerde ise 24-25 derece dolaylarında olacak.

Öte yandan sıcaklıkların öğle saatlerinde mevsim normallerinin 4-5 derece üstünde seyretmesi bekleniyor...

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Taçoy İkinci Turda Aday
Hasan Taçoy İkinci Turda Aday
Burs başvuruları yarın ve Cuma günü gerçekleştirilebilecek
Burs başvuruları yarın ve Cuma günü gerçekleştirilebilecek
"Barbaros" 16 Şubat'a kadar bölgede
"Barbaros" 16 Şubat'a kadar bölgede
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim