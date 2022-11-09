Ülke, serin ve nemli hava kültesinin etkisi altında. Hava sıcaklığı 5 ile 8 derece düştü. Yarın ve cuma günü yer yer yağış bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 10 - 16 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın ve cuma günü yer yer sağanak yağmur var.

Hava, hafta sonundan çarşambaya kadar genellikle parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı, 5 ile 8 derece düşüşle mevsim normalleri civarında 21-24 santigrat dolaylarında seyrediyor.

Meteorolojik tahminlere göre, rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.