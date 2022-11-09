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Yer yer yağış bekleniyor

Hava sıcaklığı 5 ile 8 derece düştü Yarın ve cuma günü yer yer yağış bekleniyor

09 Kasım 2022 Çarşamba 16:34
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Yer yer yağış bekleniyor



Ülke, serin ve nemli hava kültesinin  etkisi altında. Hava sıcaklığı 5 ile 8 derece düştü. Yarın ve cuma günü yer yer yağış bekleniyor. 

Meteoroloji Dairesi’nin 10 - 16 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın ve cuma günü yer yer sağanak yağmur var.

Hava, hafta sonundan çarşambaya kadar genellikle parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı,  5 ile 8 derece düşüşle mevsim normalleri civarında 21-24 santigrat dolaylarında seyrediyor.

Meteorolojik tahminlere göre, rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.

Anahtar Kelimeler:
Hava SıcaklığıYağmurYağış
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