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Yerde bulduğu kartla Pub-G'de kredi satın aldı!

Yerde buldukları kredi kartı ile internet üzerinden oyun kredisi alan zanlılar A.Y ve M.K tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

29 Aralık 2021 Çarşamba 13:09
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Yerde bulduğu kartla Pub-G'de kredi satın aldı!
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(Kamalı Haber)

Yerde buldukları kredi kartı ile internet üzerinden oyun kredisi alan zanlılar A.Y ve M.K tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Gültekin Sancar, olguları aktardı.

Polis, zanlıların sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 13 Kasım tarihinde F.G’nin yere düşürdüğü kredi kartını zanlı A.Y'nin bularak sirkat ettiğini ve Whatsapp isimli haberleşme ağından kredi kartının ön ve arkasının fotoğrafını zanlı M.K'ya attığını anlattı.

Polis, zanlı M.k'nın ise kart bilgileri ile Pubg isimli oyuna bin 34 TL karşılığında oyun kredisi aldığını belirtti.

Polis, zanlı M.K'nın gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis, kredi kartının arandığını ve zanlıların cep telefonuna data incelemesi yapılması gerektiğini belirtip, iki gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlı M.K'nın avukatı Özgü Özyiğit, tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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